Vibo Marina | Cedimento tombino in viale delle Industrie residenti allarmati per la sicurezza e la mancata manutenzione

A Vibo Marina, un tombino si è improvvisamente rotto in viale delle Industrie, creando preoccupazione tra i residenti. La causa sembra essere l’usura accumulata nel tempo, aggravata dalla mancata manutenzione. La voragine aperta mette a rischio chi cammina in zona, specialmente di sera. Alcuni passanti si sono fermati per segnalare il pericolo alle autorità, che sono già state avvisate. La strada resta chiusa al traffico, mentre si aspetta un intervento rapido per riparare il danno.

Vibo Marina, un Tombino Ceduto Espone la Fragilità Urbana: Allarme per la Sicurezza di Residenti e Passanti. Vibo Marina è in allerta per le condizioni di sicurezza di viale delle Industrie, dove un tombino gravemente danneggiato ha creato una pericolosa voragine. L'episodio, prontamente segnalato sui social network, ha scatenato l'indignazione dei residenti, che denunciano una diffusa mancanza di manutenzione e il rischio concreto per pedoni, ciclisti e automobilisti. La situazione solleva interrogativi sull'efficacia dei controlli e sulla tempestività degli interventi da parte delle autorità locali.

Bocciata la mozione per la manutenzione ordinaria e straordinaria urgente di via Baiona e via delle IndustrieNella seduta del Consiglio Comunale di Ravenna, martedì 27 gennaio, la mozione di Anna Greco è stata respinta.

Monza pronta a fermare la D breve: "Viale delle Industrie rischia il caos"La questione della tratta D breve di Pedemontana si intensifica, con il possibile rischio di congestioni su Viale delle Industrie a Monza.

