Monza pronta a fermare la D breve | Viale delle Industrie rischia il caos

La questione della tratta D breve di Pedemontana si intensifica, con il possibile rischio di congestioni su Viale delle Industrie a Monza. La mobilitazione coinvolge diversi livelli istituzionali, dai Comuni alla Regione, per trovare soluzioni condivise e prevenire il caos. La collaborazione tra enti diventa fondamentale per affrontare le sfide legate alla gestione del traffico e garantire servizi efficienti per i cittadini.

La battaglia contro la Tratta D Breve di Pedemontana cambia passo e scala, compattando Comuni, Provincia e Regione. È questo il segnale arrivato ieri dal Municipio di Monza, dove LabMonza ha presentato la mozione depositata lo scorso 27 ottobre e che approderà in Consiglio comunale a marzo, sottoscritta unitariamente da tutte le forze di centrosinistra. Al tavolo, accanto agli esponenti monzesi, anche Francesco Facciuto, consigliere provinciale di Brianza Rete Comune, e il consigliere regionale di Alleanza Verdi e Sinistra Onorio Rosati. Presenze non casuali: l’obiettivo è costruire un fronte sovralocale capace di incidere sui livelli decisionali dove si gioca il futuro dell’opera. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

