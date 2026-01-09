Crans-Montana | minuto di silenzio per le vittime suonano le campane delle chiese

A Crans-Montana, alle 14, si è svolto un minuto di silenzio in memoria delle vittime dell’incendio di Capodanno. Le campane delle chiese hanno suonato per onorare chi ha perso la vita durante la notte. Un momento di raccoglimento che ha coinvolto la comunità locale, sottolineando l’importanza di rispettare e ricordare in momenti di lutto.

Alle 14 è scattato un minuto di silenzio per le vittime dell' incendio di Crans-Montana nella notte di Capodanno. Le campane delle chiese hanno suonato in tutta la Svizzera e i luoghi di culto sono rimasti aperti. Il minuto di silenzio è stato comunicato anche nelle stazioni e sui treni tramite annunci. Nella tragedia sono morte 40 persone.

Scandicci ricorda le vittime del rogo di Crans Montana con un minuto di silenzio - Un minuto di silenzio a Scandicci per ricordare le giovani vittime del rogo di Crans Montana. gonews.it

Minuto di silenzio nazionale per le vittime dell'incendio di Crans-Montana (VS) - Alle 14:00 campane, bandiere a mezz'asta, stop ai decollo e iniziative locali in tutta la Svizzera per commemorare vittime, feriti e soccorritori ... laregione.ch

La strage di Crans-Montana: arrestato il gestore del locale Constellation, teatro della tragedia di capodanno in cui sono morti 40 ragazzi #Tg1 x.com

La Stampa. . "Sarò abbastanza chiara: quello che è successo a Crans-Montana non è una disgrazia, quello che è successo è il risultato di troppe persone che non hanno fatto il loro lavoro o che pensavano di fare i soldi facili. E le responsabilità devono esser - facebook.com facebook

