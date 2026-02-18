Viabilità Roma Regione Lazio del del 18-02-2026 ore 19 | 40

Il traffico sulla Roma-Latina si è intensificato a causa di un incidente in via Cristoforo Colombo, che ha provocato forti rallentamenti. La situazione si aggrava anche sul Grande Raccordo Anulare, dove si registrano code tra Ardeatina e Casilina in carreggiata esterna e tra Tiburtina e Roma Teramo in quella interna. Problemi si verificano anche in via Salaria, con rallentamenti a Monterotondo Scalo, e in via Cassia, vicino a via Trionfale. La viabilità rimane congestionata in più punti della città.

Astral infomobilità ben trovati all'ascolto con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sul grande raccordo anulare si rallenta tra Ardeatina e Casilina in carreggiata esterna mentre in carreggiata interna rallentamenti tra Tiburtina e Roma Teramo sul tratto Urbano lunghe code tra la Togliatti e Portonaccio direzione tangenziale sta percorrendo la statale Pontina altezza Castel Romano direzione Latina per incidente in via Cristoforo Colombo sempre per incidente rallentamenti tra il grande raccordo in via di Mezzocammino direzione Ostia in via Cassia si rallenta altezza via Trionfale direzione Viterbo momento in via Salaria rallentamenti altezza Monterotondo Scalo nei due sensi di marcia e infine via Casilina altezza Borghesiana direzione finocchio Però io veloce da Astral infomobilità è tutto al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 18-02-2026 ore 19:40 Viabilità Roma Regione Lazio del del 02-02-2026 ore 19:40La viabilità a Roma e nel Lazio si presenta complicata questa sera. Viabilità Roma Regione Lazio del del 02-02-2026 ore 18:40La viabilità a Roma si complica. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Viabilità Roma Regione Lazio del del 17-02-2026 ore 20:25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 18-02-2026 ore 08:40; Viabilità Roma Regione Lazio del del 16-02-2026 ore 18:10; Viabilità Roma Regione Lazio del del 17-02-2026 ore 13:25. Viabilità Roma Regione Lazio del del 18-02-2026 ore 18:40Astral infomobilità ben trovati all'ascolto con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sul grande raccordo anulare con la tratti per ... romadailynews.it Le strade chiuse a Roma sabato 14 e domenica 15 febbraio 2026Il Papa ad Ostia, Lazio-Atalanta all'Olimpico, lavori, sfilate di Carnevale e manifestazioni. Diversi eventi modificheranno la viabilità nella Capitale nel weekend ... romatoday.it #Roma #viabilità #Atac Domenica, nell’ambito dei festeggiamenti del Capodanno cinese, all’Esquilino si terrà una manifestazione con corteo. Partenza e arrivo saranno su piazza Vittorio. x.com La marcia della pace a Roma il 22 febbraio porterà rallentamenti e chiusure temporanee, con modifiche alla viabilità facebook