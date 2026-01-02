Viabilità Roma Regione Lazio del del 02-01-2026 ore 18 | 40

Il servizio di infomobilità Astral fornisce aggiornamenti sulla viabilità nella regione Lazio al 2 gennaio 2026, ore 18:40. Attualmente si registrano code e senso unico alternato a Fondi per un incidente, traffico intenso sull'A1 tra Anagni e Colleferro, e rallentamenti sulla Roma Sud. Sono previste inoltre modifiche ai servizi ferroviari e lavori di manutenzione nella stazione di Ciampino fino al 6 gennaio. Per dettagli, consultare il sito ufficiale Astral.

Astral infomobilità mobilità un servizio della regione Lazio in apertura l'incidente regionale placca nel territorio di Fondi all'altezza di Rio Claro a causa del sinistro Ci sono code nelle due direzioni da via Covino e via femmina morta attivo il senso unico alternato possiamo sulle autostrade sulla A1 Roma Napoli traffico intenso tra Anagni e Colleferro in direzione della capitale code per traffico intenso Anche sulla diramazione Roma Sud tra Torrenova raccordo anulare in direzione dell'anello cittadino Dov'è la circolazione è al momento scorrevole eccetto Qualche rallentamento tra Ardeatina e Appia In entrambe le carreggiate passiamo trasporto ferroviario sulla linea Roma Pisa la circolazione è tornata regolare a seguito dell'intervento dei vigili del fuoco per l'incendio tra Quercianella e Rosignano in prossimità dei Big Inoltre ricordiamo che da domani fino al 6 gennaio ci saranno lavori di manutenzione programmata nella stazione di Ciampino gli interventi comportano modifiche variazioni e relazioni per alcuni treni delle linee Roma Cassino Roma Velletri Roma Albano e Roma Frascati tutti i dettagli sono disponibili sul nostro sito infomobilita Punto Astral Spa compiti alla pagina dedicata Da Marco Morgante Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

