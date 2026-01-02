Il servizio di infomobilità Astral fornisce aggiornamenti sulla viabilità nella regione Lazio al 2 gennaio 2026, ore 18:40. Attualmente si registrano code e senso unico alternato a Fondi per un incidente, traffico intenso sull'A1 tra Anagni e Colleferro, e rallentamenti sulla Roma Sud. Sono previste inoltre modifiche ai servizi ferroviari e lavori di manutenzione nella stazione di Ciampino fino al 6 gennaio. Per dettagli, consultare il sito ufficiale Astral.

Astral infomobilità mobilità un servizio della regione Lazio in apertura l'incidente regionale placca nel territorio di Fondi all'altezza di Rio Claro a causa del sinistro Ci sono code nelle due direzioni da via Covino e via femmina morta attivo il senso unico alternato possiamo sulle autostrade sulla A1 Roma Napoli traffico intenso tra Anagni e Colleferro in direzione della capitale code per traffico intenso Anche sulla diramazione Roma Sud tra Torrenova raccordo anulare in direzione dell'anello cittadino Dov'è la circolazione è al momento scorrevole eccetto Qualche rallentamento tra Ardeatina e Appia In entrambe le carreggiate passiamo trasporto ferroviario sulla linea Roma Pisa la circolazione è tornata regolare a seguito dell'intervento dei vigili del fuoco per l'incendio tra Quercianella e Rosignano in prossimità dei Big Inoltre ricordiamo che da domani fino al 6 gennaio ci saranno lavori di manutenzione programmata nella stazione di Ciampino gli interventi comportano modifiche variazioni e relazioni per alcuni treni delle linee Roma Cassino Roma Velletri Roma Albano e Roma Frascati tutti i dettagli sono disponibili sul nostro sito infomobilita Punto Astral Spa compiti alla pagina dedicata Da Marco Morgante Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 02-01-2026 ore 18:40

Leggi anche: Viabilità Roma Regione Lazio del del 02-01-2026 ore 08:40

Leggi anche: Viabilità Roma Regione Lazio del del 02-01-2026 ore 09:40

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Viabilità Roma Regione Lazio del del 31-12-2025 ore 07 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 27-12-2025 ore 20 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 01-01-2026 ore 07 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 01-01-2026 ore 11 | 25.

Viabilità Roma Regione Lazio del del 02-01-2026 ore 17:25 - Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura l'incidente su via Nettunense a causa del sinistro causato da lo sbandamento di ... romadailynews.it

Roma da bollino rosso, ma la Regione Lazio ancora non ha un piano per l’emergenza caldo - “La Regione guidata da Rocca è in ritardo sulla prevenzione per il caldo”, lo denuncia il consigliere regionale di Azione, Alessio D’Amato che annuncia un’interrogazione per il presidente del Lazio. fanpage.it

Vorresti ricevere ogni giorno informazioni su viabilità, eventi in città, iniziative e nuove opportunità a Roma Iscriviti al canale Whatsapp di Roma Capitale! Bastano pochi semplici passaggi Vai su tinyurl.com/romawa Vedrai il canale Whatsapp di R - facebook.com facebook

#Roma #viabilità #Atac Il 31 dicembre divieti e chiusure al traffico in Centro per la “We Run Rome” romamobilita.it/primo-piano/il… x.com