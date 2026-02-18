Il traffico sulla Roma-L'Aquila rallenta a causa di lavori in corso tra Castel Madama e il Grande Raccordo Anulare. In particolare, l'autostrada A24 presenta code in entrambe le direzioni, con rallentamenti tra le uscite di Romanina e Prenestina. Sul raccordo anulare si registrano congestioni tra le uscite di Togliatti e Tor Cervara, mentre sulla Cassia bis e Salaria si verificano ulteriori rallentamenti. Nei pressi di Pavona, il traffico scorre senza problemi. Con l’inverno alle porte, gli automobilisti devono rispettare le nuove norme sui pneumatici invernali.

Astral infomobilità trovati all'ascolto con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio percorrendo l'autostrada A24 roma-teramo cantiere attivo rallenta il traffico altezza Castel Madama nei due sensi di marcia sul grande raccordo anulare si rallenta tra le uscite puntine Romanina in carreggiata esterna mentre in carreggiata interna si sta in coda per l'intenso traffico Cassia bis Salaria in più avanti tra le uscite Roma Teramo e Prenestina sul tratto Urbano rallentamenti tra la Togliatti e lo svincolo per Tor Cervara direzione Grande Raccordo Anulare in via Appia si rallenta altezza Santa Maria delle Mole direzione Albano mentre mi ha detto senza traffico rallentato a Pavona in prossimità dell'incrocio con via del mare nei due sensi di marcia cardiologica ed Astral infomobilità è tutto oro messaggio di sicurezza strada ogni stagione porta con sé nuovi paesaggi ma con l'inverno alle porte ogni viaggio richiede più attenzione pioggia freddo ghiaccio l'asfalto non perdona e quello che sembrava un Ditto può diventare un pericolo fino al 15 aprile 2026 è obbligatorio montare pneumatici invernali o avere catene da neve a bordo due scelte diverse un solo obiettivo viaggiare in sicurezza per tutti i dettagli sulle strade interessate visita il nostro sito infobuild. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 18-02-2026 ore 15:25

Viabilità Roma Regione Lazio del del 15-02-2026 ore 18:25Nella giornata del 15 febbraio 2026, una frana ha causato la chiusura totale della strada provinciale 34 a Castel di Tora.

Viabilità Roma Regione Lazio del del 02-02-2026 ore 15:25Roma rallenta di nuovo nel primo pomeriggio.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.