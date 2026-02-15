Viabilità Roma Regione Lazio del del 15-02-2026 ore 18 | 25

Nella giornata del 15 febbraio 2026, una frana ha causato la chiusura totale della strada provinciale 34 a Castel di Tora. I lavori di messa in sicurezza sono ancora in corso e si prolungano da diverse ore. La strada si trova al km 27,7 e nessun veicolo può passare in entrambe le direzioni. La Regione Lazio sta intervenendo per ripristinare la viabilità e garantire la sicurezza degli automobilisti. Nel frattempo, a Subiaco, una parte di corso Cesare Battisti, tra il civico 1 e il civico 34, resta chiusa a causa di un cedimento del manto stradale verificatos

Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio apriamo quella della Strada Provinciale 34 Torinese nel comune di Castel di Tora la strada è chiusa in entrambe le direzioni al km 27 e 700 smontamento Sono in corso le operazioni di ripristino e messa in sicurezza a Subiaco ho chiuso per cedimento stradale corso Cesare Battisti dal civico 1 al civico 34 passiamo alla situazione sulle autostrade sulla A1 Roma code per lavori di 2 km tra Attigliano e Orte in direzione Roma sulla diramazione Roma Sud risolto il tamponamento tra due auto che la circolazione e ora scorrevole tra Torrenova e il bivio per raccordo anulare in direzione di quest'ultimo sulla 91 Roma Fiumicino code da Ponte Galeria a raccordo anulare in direzione Eur proprio sul Raccordo Anulare colazione rallentata in carreggiata interna tra Flaminia e Salaria è più avanti code a tratti tra Casilina e doppia in carreggiata esterna code a tratti tra Pontina e Tuscolana nel quadrante sud della capitale sulla via Pontina è risolto l'incidente tra Tor de' Cenci Castel di Decima in direzione a Latina la circolazione scorrevole in senso opposto per un incidente all'altezza di Castel Romano System coda da Pomezia Nord disagi alla circolazione sulla via del mare risolto l'incidente all'altezza di Ostia Antica permangono code per traffico da Lido Nord in direzione Marco ripercussioni Sulla via Ostiense nello stesso tratto Passiamo al trasporto ferroviario sulla linea ferroviaria Roma Civitavecchia la circolazione rallentata tra Civitavecchia e santa Se a seguito di danni provocati dal maltempo i treni regionali subiscono ritardi fino a 20 minuti da Francesca che venne Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione tardi un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 15-02-2026 ore 18:25

Roma rallenta di nuovo nel primo pomeriggio.

La viabilità a Roma e dintorni si presenta congestionata.

