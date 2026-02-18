Viabilità Roma Regione Lazio del del 18-02-2026 ore 13 | 25

Il traffico a Roma si è fermato a causa di un incidente sulla tangenziale, avvenuto alle 13:25 del 18 febbraio. Un'auto si è schiantata all'altezza di Tor Cervara, creando code e rallentamenti sulla corsia in direzione centro. La circolazione sulla grande raccordo anulare è tornata alla normalità, ma si consiglia di prestare attenzione al traffico rallentato tra Corso Francia e Nomentana. Nel frattempo, i lavori alla stazione di Porta San Paolo proseguono, causando interruzioni del servizio fino a venerdì.

Astral infomobilità di nuovo Ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità servizio della regione Lazio circolazione normalizzata sulle del grande raccordo anulare anche sulle consolari in entrata verso la città ad eccezione di un incidente sul tratto Urbano della Roma Teramo all'altezza dell'uscita a Tor Cervara in direzione del centro sulla tangenziale prestare attenzione traffico rallentato da Corso Francia fino allo svincolo Nomentana in direzione di San Giovanni chiudiamo con il trasporto ferroviario sulla linea regionale Metromare proseguono i lavori di riqualificazione della Stazione di Porta San Paolo fino a venerdì 20 febbraio il servizio interrotto nella tratta Porta San Paolo Magliana e fascia oraria 11 16:30 In entrambe le direzioni mentre il servizio regolare tra Magliano e Colombo nella tratta interrotta gli utenti potranno utilizzare la linea B della metropolitana è tutto Grazie per l'attenzione da Marco cell uff e la sala appuntamento a più tardi con un nuovo aggiornamento servizio della Regione Lazio

Viabilità Roma Regione Lazio del del 02-02-2026 ore 13:25La viabilità a Roma si complica di nuovo.

Viabilità Roma Regione Lazio del del 13-02-2026 ore 13:25Astral infomobilità segnala che questa mattina la A1 Roma-Napoli è stata riaperta dopo il rimozione di un mezzo pesante che aveva causato blocchi tra Ceprano e Frosinone in direzione Roma.

