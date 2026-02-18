Viabilità Roma Regione Lazio del del 18-02-2026 ore 08 | 40

Il traffico sulla Roma del 18 febbraio 2026 alle 8:40 risente di rallentamenti causati dai lavori in corso. La regione Lazio segnala code sulla via Pontina, tra Pomezia e Castel di Decima, in direzione della capitale, e sulla Flaminia e Salaria per l’intenso traffico in uscita dal raccordo anulare. Il raccordo stesso presenta rallentamenti sulla carreggiata interna tra le uscite Casilina e Appia, mentre il tratto urbano della Roma-Teramo in direzione del centro di Roma resta congestionato. Nel frattempo, i treni sulla linea regionale Metromare registrano ritardi a causa dei lavori di riqualificazione

Astral infomobilità Buongiorno e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio apriamo con il raccordo anulare in carreggiata interna traffico rallentato tra le uscite Casilina Appia diamo uno sguardo ora sulle consolare concede code per traffico intenso sulla Flaminia e Salaria rispettivamente dal raccordo anulare sempre dal raccordo anulare traffico rallentato sul tratto Urbano della Roma Teramo in direzione del centro Mentre a sud della capitale traffico rallentato sulla via Pontina da Pomezia a Castel di Decima in direzione della capitale più diamo con il trasporto ferroviario sulla linea regionale Metromare proseguono i lavori di riqualificazione della Stazione di Porta San Paolo fino a venerdì 20 febbraio il servizio interrotto nella tratta San Paolo Magliana e fascia oraria 11 16:30 In entrambe le direzioni nella tratta interrotta gli utenti potranno utilizzare la linea B della metropolitana è tutto Grazie per l'attenzione da Marco cell uff e la sala più tardi con un nuovo aggiornamento un servizi la regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 18-02-2026 ore 08:40 Viabilità Roma Regione Lazio del del 02-02-2026 ore 08:40La viabilità romana si blocca questa mattina tra code e incidenti. Viabilità Roma Regione Lazio del del 02-01-2026 ore 08:40Questa mattina, sulla rete viaria del Lazio, la circolazione risulta scorrevole. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Viabilità Roma Regione Lazio del del 17-02-2026 ore 13:25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 17-02-2026 ore 18:10; Maltempo a Roma, strade allagate, traffico e trasporti in tilt e allerta meteo nel Lazio; Viabilità Roma Regione Lazio del del 17-02-2026 ore 12:25. Viabilità Roma Regione Lazio del del 18-02-2026 ore 07:25Astral infomobilità Buongiorno e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio apriamo con il raccordo anulare in ... romadailynews.it Maltempo a Roma, strade allagate, traffico e trasporti in tilt e allerta meteo nel LazioDalle prime luci dell'alba di oggi, giovedì 12 febbraio 2026, la città di Roma è stata investita da una perturbazione ... msn.com La marcia della pace a Roma il 22 febbraio porterà rallentamenti e chiusure temporanee, con modifiche alla viabilità facebook #Roma #viabilità #Atac Porta di Roma, da domattina cantiere in via Bertinazzi, deviate quattro linee bus (80, 334, 341 e 350) x.com