Qualiano cedimento in via Palumbo | un automobilista urta la delimitazione

Questa mattina a Qualiano, un automobilista ha urtato una delimitazione in via Palumbo. Il cedimento ha causato preoccupazione tra i residenti, che da tempo segnalano il rischio legato alla mancanza di segnaletica luminosa. La strada resta pericolosa e il problema non sembra ancora risolto.

Qualiano. La mancanza di segnaletica luminosa continua a creare pericolo, confermati i timori dei cittadini. Un automobilista urta e piega i ferri della delimitazione. La situazione del cedimento in via Palumbo, a Qualiano, si aggrava ulteriormente e conferma, purtroppo, quanto segnalato dai cittadini nelle scorse ore. Soltanto ieri avevamo documentato la pericolosità della delimitazione priva di qualsiasi segnale luminoso o di preavviso, sottolineando la necessità di un intervento immediato da parte degli uffici comunali competenti.

