Via libera del Consiglio dei ministri al decreto bollette | bonus da 125 euro per famiglie disagiate
Il Consiglio dei ministri ha approvato il decreto bollette, che prevede un bonus di 125 euro per le famiglie in difficoltà. La decisione arriva dopo settimane di discussioni e si inserisce in un pacchetto di misure contro l’aumento delle spese domestiche. Il governo ha deciso di intervenire per sostenere chi fatica a pagare le utenze, anche a causa dell’inflazione e dei rincari energetici. La misura sarà immediatamente attivata e distribuita tramite gli enti locali entro pochi giorni. La somma sarà erogata con modalità ancora da definire.
Dalle bollette al maltempo, passando anche per l’autonomia. È iniziato intorno alle 16.20, a Palazzo Chigi, il Consiglio dei ministri in cui sono stati approvati sia il decreto sull’energia sia quello per l’emergenza in Calabria, Sardegna, Sicilia e per la frana a Niscemi. Per quanto riguarda il taglio delle bollette, l’aiuto per le famiglie in condizioni economiche più svantaggiate dovrebbe essere pari a 125 euro, superiore quindi alle soglia inizialmente previste di 90 euro e poi 115 euro. C’è stato anche l’ok al decreto maltempo. Il Consiglio dei ministri ha approvato il decreto legge e le delibere di protezione civile necessari per far fronte ai danni causati dal ciclone Harry e dalla frana di Niscemi. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com
Decreto bollette al Consiglio dei Ministri: contributo da 90 euro per le famiglie con bonus sociale e nuovi sconti fino a ISEE 25mila euroIl governo ha deciso di approvare il decreto bollette, un intervento che mira a ridurre le spese energetiche di famiglie e aziende in difficoltà.
Ponte: decreto in Consiglio dei Ministri, via libera al decreto.Questa sera il governo ha dato il via libera al decreto sul Ponte sullo Stretto.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Ddl Immigrazione, via libera dal Consiglio dei Ministri; Via libera del Cdm al ddl immigrazione: sanzioni fino a 50mila euro per chi viola il blocco navale; Via libera del Consiglio dei ministri al ddl sull’immigrazione; Dazi sui piccoli pacchi, via libera del Consiglio: 3 euro dal 1° luglio 2026.
Autonomia, via libera dal Consiglio dei ministri a schemi di intesa preliminare con le Regioni del NordPalazzo Chigi, sede della riunione del Consiglio dei ministri (Foto LaPresse/Mauro Scrobogna) Il Consiglio ... msn.com
Autonomia, in Cdm via libera agli schemi di intesa preliminare con 4 RegioniROMA - Il Consiglio dei Ministri dà il via libera agli Schemi di intesa preliminare tra il Governo e le Regioni Liguria, Lombardia, Piemonte, Veneto alla presenza dei quattro Governatori e con grande ... laprovinciacr.it
Via libera dell'Ars all'accorpamento del #Ccpm con il Policlinico di #Catania. Il centro rimane operativo a #Taormina. LEGGI L'ARTICOLO facebook
Via libera all’aumento dello staff di Crosetto. Pd: “Pensano alle poltrone e non ai nostri soldati” x.com