Via libera del Consiglio dei ministri al decreto bollette | bonus da 125 euro per famiglie disagiate

Il Consiglio dei ministri ha approvato il decreto bollette, che prevede un bonus di 125 euro per le famiglie in difficoltà. La decisione arriva dopo settimane di discussioni e si inserisce in un pacchetto di misure contro l’aumento delle spese domestiche. Il governo ha deciso di intervenire per sostenere chi fatica a pagare le utenze, anche a causa dell’inflazione e dei rincari energetici. La misura sarà immediatamente attivata e distribuita tramite gli enti locali entro pochi giorni. La somma sarà erogata con modalità ancora da definire.

Dalle bollette al maltempo, passando anche per l’autonomia. È iniziato intorno alle 16.20, a Palazzo Chigi, il Consiglio dei ministri in cui sono stati approvati sia il decreto sull’energia sia quello per l’emergenza in Calabria, Sardegna, Sicilia e per la frana a Niscemi. Per quanto riguarda il taglio delle bollette, l’aiuto per le famiglie in condizioni economiche più svantaggiate dovrebbe essere pari a 125 euro, superiore quindi alle soglia inizialmente previste di 90 euro e poi 115 euro. C’è stato anche l’ok al decreto maltempo. Il Consiglio dei ministri ha approvato il decreto legge e le delibere di protezione civile necessari per far fronte ai danni causati dal ciclone Harry e dalla frana di Niscemi. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

Decreto bollette al Consiglio dei Ministri: contributo da 90 euro per le famiglie con bonus sociale e nuovi sconti fino a ISEE 25mila euroIl governo ha deciso di approvare il decreto bollette, un intervento che mira a ridurre le spese energetiche di famiglie e aziende in difficoltà.

