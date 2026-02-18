Via libera alla fabbrica delle bombe sarda

Il ministero ha approvato la riapertura dello stabilimento Rheinmetall a Domusnovas, in Sardegna, dopo più di quattro anni di inattività. La decisione permette di riprendere la produzione di armi, tra cui munizioni e sistemi militari, destinati anche all’Ucraina. La fabbrica rappresenta un elemento chiave per l’economia locale e la difesa nazionale. La notizia ha suscitato reazioni contrastanti tra cittadini e associazioni ambientaliste, che chiedono maggiore trasparenza sulle conseguenze ambientali. La ripresa delle attività è prevista nel rispetto delle norme vigenti.

Sardegna riarma: via libera alla produzione di armi a Domusnovas. Domusnovas, Sardegna – Dopo oltre quattro anni di stop, il ministero ha autorizzato la ripresa delle attività nello stabilimento Rheinmetall, un'infrastruttura strategica per la produzione di armamenti destinati, tra l'altro, all'Ucraina. La decisione, arrivata il 18 febbraio 2026, sblocca una situazione che da anni generava incertezza sul futuro occupazionale della zona e rilancia il dibattito sul ruolo dell'Italia nel settore della difesa. Una svolta industriale e geopolitica. La riapertura dello stabilimento, situato nel Sulcis, rappresenta una svolta non solo per l'economia sarda, ma anche per la capacità dell'Italia di rispondere alle esigenze di rifornimento di armamenti in un contesto internazionale sempre più teso.