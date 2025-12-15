Sardegna tensioni in giunta Avs contro Todde | No all’ampliamento della fabbrica di bombe Ritirate la delibera
Nella regione Sardegna si registrano tensioni all’interno della giunta regionale riguardo all’ampliamento dello stabilimento di bombe nel Sulcis. La posizione contraria di Avs si contrappone alla decisione di Todde, chiedendo il ritiro della delibera e sollevando un acceso dibattito sulla futura gestione dello stabilimento.
Il sì all’ampliamento dello stabilimento della fabbrica di bombe nelle campagne del Sulcis, a pochi chilometri dal mare, “esplode” all’interno della giunta regionale sarda. “Non posso fare altro”, aveva provato a spiegare la presidente Alessandra Todde (del Movimento 5 stelle) ufficializzato il via libera all’autorizzazione. Adesso, però, un partito della maggioranza prendere le distanze: Alleanza Verdi Sinistra annuncia, infatti, il voto contrario alla delibera e chiede di ritirarla: “Chiediamo una fase di confronto con la presidente Todde e il centrosinistra anche sul tema della transizione ecologica ed energetica”, dichiarano l’assessore ai Lavori pubblici Antonio Piu e i consiglieri regionali Maria Laura Orrù, Diego Loi e Giuseppe Dessena. Ilfattoquotidiano.it
