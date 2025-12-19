Razzi petardi e bombe da mortaio pronti per Capodanno | fabbrica abusiva di botti scoperta nel Napoletano

Una fabbrica abusiva di botti illegali scoperta nel Napoletano, con razzi, petardi e bombe da mortaio pronti per Capodanno. Durante un blitz della Polizia di Stato a Sant'Antimo, è stato sequestrato il materiale e denunciato un uomo di 34 anni, evidenziando i rischi legati a questa attività clandestina.

