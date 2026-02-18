Via libera al decreto per il bonus bollette come avere 115 euro di sconto una tantum dopo l' ok del Governo

Il Governo ha approvato il decreto che permette di ricevere un bonus bollette di 115 euro una tantum. La misura mira ad aiutare le famiglie a basso reddito e le piccole imprese colpite dall'aumento dei costi energetici. Il sussidio sarà applicato direttamente alle fatture, facilitando il pagamento di luce e gas. La decisione arriva in un momento in cui molte famiglie faticano a gestire le spese mensili. La misura sarà attiva già dal prossimo mese per circa un milione di beneficiari.

C'è l'ok del consiglio dei ministri al decreto bollette: sono previsti sostegni alle famiglie vulnerabili e alle imprese. "È un decreto che avrà un impatto rilevante che garantirà risparmi e benefici diretti per le famiglie e le imprese nell'ordine di oltre 5 miliardi di euro", ha detto la premier Giorgia Meloni. Previsto uno sconto straordinario di 115 euro una tantum sulla bolletta elettrica 2026 per 4,5 milioni di famiglie a basso reddito che percepiscono il bonus sociale da 200 euro.