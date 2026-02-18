Via Calatafimi ispezione all’ecomostro

Il commissario straordinario ha ordinato un’ispezione all’ecomostro di via Calatafimi, che ha portato alla chiusura temporanea della strada. La decisione arriva dopo anni di segnalazioni e proteste da parte dei residenti, che chiedevano interventi concreti per mettere fine a una situazione di degrado visibile da tempo. Durante i controlli, sono stati rilevati danni strutturali e materiali pericolosi che richiedono interventi urgenti.

Arriva l'ispezione all'ecomostro. E per l'occasione via Calatafimi sarà chiusa. Ci voleva il commissario straordinario per mettere un punto importante sulla struttura che da decenni rappresenta uno dei principali problemi dell'area centrosettentrionale della città di San Benedetto. Domani, giovedì 19 febbraio, è in programma un'ispezione senza precedenti. Dalle ore 7 scatterà il divieto di transito e sosta nel tratto interessato, con conseguenti modifiche alla viabilità. L'ispezione sarà effettuata dagli organi competenti, tra cui Vigili del Fuoco, Ast e Arpam, con l'obiettivo di verificare l'eventuale presenza di elementi inquinanti e valutare le condizioni interne della struttura.