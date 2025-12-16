A Mestrino è stata riaperta la nuova palestra scolastica di via Calatafimi, dopo un intervento di ristrutturazione totale durato mesi. L'inaugurazione rappresenta un importante investimento per il miglioramento degli spazi dedicati allo sport e all'attività fisica degli studenti del territorio.

È stata inaugurata a Mestrino la nuova palestra comunale scolastica di via Calatafimi, al termine di un intervento di ristrutturazione totale durato mesi e costato 2.364.129,91 euro. Parte delle risorse, 287 mila euro, arrivano dal Fondo di Prevenzione Sismica della Regione Veneto. La struttura è. Padovaoggi.it

PRIMO GIORNO DI SCUOLA: STUDENTI PROTESTANO CONTRO IL CARO LIBRI | 13/09/2023

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Mestrino, riapre la palestra scolastica di via Calatafimi - Un intervento da oltre 2,3 milioni di euro per riqualificare completamente l’impianto: nuovi spazi per lo sport, impianti all’avanguardia e un defibrillatore donato grazie alla collaborazione tra Comu ... padovaoggi.it

Più facile usare le palestre scolastiche, ma solo il 38% degli istituti ne ha una - Il ddl approvato ieri alla Camera snellisce le procedure per la concessione e affida ai dirigenti scolastici l ... vita.it