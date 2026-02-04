ecomostro a pianella replica a fdi

A Pianella torna al centro del dibattito il cosiddetto

Un intervento edilizio, una denuncia a mezzo stampa e una replica che chiede di cambiare prospettiva. Attorno al rifacimento dei vecchi capannoni dell’ex frantoio nei pressi di Pianella si accende il dibattito politico locale, con un’associazione socio-culturale e politica che risponde alle accuse di Fratelli d’Italia e invita a un confronto più serio sui temi ambientali. "Il punto – spiegano dall’associazione ‘ Il muro e la crepa ’– non è soltanto verificare responsabilità o aspetti procedurali edilizi, ma cogliere l’occasione per affrontare seriamente il tema del ripristino delle aree fragili e della ricostruzione degli habitat degradati, restituendo biodiversità e funzionalità ecologica al territorio". 🔗 Leggi su Lanazione.it

Il dibattito sulla riforma dei criteri per i Comuni montani si intensifica, con opinioni contrastanti tra le parti.

