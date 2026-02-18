Via alla stagione teatrale 2026 | in arrivo al Paolo Grassi sei spettacoli d' autore

Il teatro comunale Paolo Grassi di Cisternino apre ufficialmente la stagione teatrale 2026, dopo che il Comune ha deciso di rinnovare l’offerta culturale. Sei spettacoli di autori italiani e internazionali animeranno il palcoscenico nei prossimi mesi, portando attori e registi di rilievo. La programmazione nasce dalla collaborazione con Puglia Culture e l'associazione Ideando Aps, che hanno scelto il teatro come punto di incontro tra artisti e pubblico. La prima rappresentazione è prevista per la fine di gennaio.

CISTERNINO - Il teatro comunale Paolo Grassi di Cisternino apre le porte alla stagione teatrale 2026, realizzata in collaborazione con Puglia Culture e l'associazione Ideando Aps come nodo Galattica di Cisternino. Un cartellone di sei spettacoli che trasforma il palcoscenico in una "lente sul linguaggio, sui legami, sulla memoria", esplorando le sfaccettature dell'esperienza umana contemporanea. Il 13 marzo sarà la volta de "Lucio incontra Lucio", con Sebastiano Somma e l'Orchestra da Camera della Campania, uno spettacolo che mette a confronto due giganti della canzone italiana, Battisti e Dalla, presentandoli come percorsi di ricerca artistica più che come operazione nostalgica.