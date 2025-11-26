San Vito Dei Normanni al via la nuova stagione teatrale | in programma otto spettacoli
SAN VITO DEI NORMANNI - Un cartellone che intreccia grandi interpreti della scena nazionale, compagnie emergenti, riletture dei classici, comicità d’autore e incursioni musicali.? la stagione teatrale 2025- 2026 del Comune di San Vito dei Normanni organizzata in collaborazione con Puglia Culture. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
San Vito dei Normanni (BR) - Lavori per migliorare il servizio. bit.ly/47ZzyQu Vai su X
Proseguono gli appuntamenti della campagna "Non perdere il filo della prevenzione", nel mese tradizionalmente dedicato alla sensibilizzazione sui tumori che colpiscono la popolazione maschile. Oggi a San Vito dei Normanni, nella "saletta" di via Cavour, il - facebook.com Vai su Facebook
San Vito dei Normanni: torna la biblioteca itinerante di lettori alla pari - Torna anche quest’anno a San Vito dei Normanni la Biblioteca itinerante di Lettori alla pari. Come scrive brundisium.net
San Vito dei Normanni, Amministrazione Comunale e Aido Brindisi presentano il convegno 'Il percorso di un si...una dichiarazione d'amore' - una dichiarazione d'amore", che si terrà sabato 15 novembre, a partire dalle ore 17:30, nella Saletta di Via Cavour a San Vito dei Normanni. Segnala giornaledipuglia.com
“In piedi, signori, davanti a una donna!”: messaggi anti-violenza per le vie del paese - Iniziativa di Pro Loco “Porta del Salento”, appena costituitasi a San Vito dei Normanni. Lo riporta brindisireport.it