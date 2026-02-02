Iran, Cina e Russia hanno siglato un accordo che mette nero su bianco il loro impegno a cooperare su questioni politiche, economiche e di sicurezza. I tre Paesi hanno definito un patto strategico, un passo importante che potrebbe cambiare gli equilibri geopolitici a livello mondiale. Ora si attendono i primi risultati di questa alleanza, che punta a rafforzare la loro presenza sulla scena internazionale.

Iran, Cina e Russia hanno firmato un patto strategico trilaterale che formalizza il coordinamento politico, economico e di sicurezza tra i tre Paesi, segnando un passaggio chiave negli equilibri geopolitici globali. L’accordo, annunciato quasi simultaneamente da Teheran, Pechino e Mosca, arriva in un momento di forti tensioni internazionali e punta a rafforzare la collaborazione tra le tre potenze su dossier cruciali, dal nucleare iraniano alla risposta alle sanzioni occidentali, fino al coordinamento diplomatico e militare. Ecco che cosa sappiamo. Il patto tra Iran, Cina e Russia. La fumata bianca si è concretizzata dopo un lungo percorso di avvicinamento tra le parti in causa: Teheran e Mosca hanno già in vigore un partenariato strategico ventennale, mentre Pechino e l’Iran sono legati dal 2021 da un’intesa di cooperazione venticinquennale su energia, infrastrutture e commercio. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - "Hanno firmato un patto trilaterale": cosa c'è nell'accordo tra Cina, Russia e Iran

Approfondimenti su Cina Russia Iran

Dopo cinque anni di tensioni e negoziati, si conclude l’accordo tra USA e Cina su TikTok.

Recenti dichiarazioni e eventi riguardano le relazioni tra Venezuela e paesi come Cina, Russia, Iran e Cuba.

Ultime notizie su Cina Russia Iran

