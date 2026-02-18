Vi spariamo in testa Bonelli mostra le minacce di morte L’accusa a Salvini e i post sui social | Così ci sentiamo bersagli – Il video

Bonelli ha diffuso un video in cui mostra minacce di morte che avrebbe ricevuto, accusando Salvini e altri esponenti di aver alimentato un clima di odio. La testimonianza arriva dopo che il politico ha pubblicato alcuni post sui social, in cui si sente come un bersaglio di violenza. Nel video, Bonelli mostra le riprese delle sue conversazioni online e le minacce ricevute, evidenziando come la situazione si sia fatta insostenibile. La vicenda si collega anche all’omicidio di Quentin Derangue, un giovane militante francese di estrema destra, ucciso a Lione da esponenti di sinistra, tra cui un assistente parlamentare.

Fa discutere anche in Italia l'omicidio di Quentin Derangue, il giovane militante di estrema destra francese, picchiato a morte a Lione da alcuni esponenti di sinistra, tra cui Jacques-Elie Favrot, assistente parlamentare di un deputato de La France Insoumise. A dare il via alle polemiche è un post pubblicato sui social da Matteo Salvini, in cui si legge: «I sospettati del delitto Quentin ospiti d'onore di Avs a Roma». La notizia è comparsa martedì 17 febbraio sul Giornale ed è stata rilanciata sui social dal leader del Carroccio, che commenta: «Se confermato, sarebbe gravissimo». Il contrattacco di Bonelli in Aula. 'Vi spariamo in testa, Bonelli denuncia in Aula minacce di morteGravissimo leggere di leader di partito che mettono il simbolo di Avs sopra l'immagine dell'efferato omicidio di Quentin e mi riferisco anche al ministro Salvini. Rischiamo di diventare bersagli, ...