Vi spariamo in testa Bonelli denuncia minacce di morte per l' omicidio Quentin

Il deputato Bonelli ha denunciato di aver ricevuto minacce di morte legate all'omicidio di Quentin Deranque, un giovane ucciso a Lione, a causa delle sue posizioni politiche. Durante la commemorazione alla Camera, le discussioni si sono fatte molto accese tra maggioranza e opposizione, con interventi che hanno portato alla luce le tensioni legate al linguaggio usato in politica e alle intimidazioni ricevute dai parlamentari. Un episodio che ha aumentato il clima di nervosismo tra i presenti.

Clima di alta tensione alla Camera. Nel corso della commemorazione alla Camera di Quentin Deranque, il giovane ucciso a Lione, si è sviluppato un acceso confronto tra esponenti della maggioranza e dell’opposizione, con interventi che hanno toccato il tema del linguaggio politico e delle minacce ricevute da alcuni parlamentari. Il leader di Alleanza Verdi e Sinistra Angelo Bonelli ha denunciato pubblicamente episodi intimidatori che lo hanno coinvolto insieme a Nicola Fratoianni. "Gravissimo leggere di leader di partito che mettono il simbolo di Avs sopra l'immagine dell'efferato omicidio di Quentin" e "mi riferisco anche al ministro Salvini", le parole di Bonelli: "Rischiamo di diventare bersagli, noi ci sentiamo bersagli. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

«Vi spariamo in testa», Bonelli mostra le minacce di morte. L’accusa a Salvini e i post sui social: «Così ci sentiamo bersagli» – Il videoBonelli ha diffuso un video in cui mostra minacce di morte che avrebbe ricevuto, accusando Salvini e altri esponenti di aver alimentato un clima di odio.

