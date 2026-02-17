Gli antifascisti in Francia hanno nuovamente strappato i manifesti dedicati a Quentin Deranque, ucciso la scorsa settimana in un episodio che molti attribuiscono alle tensioni politiche. La scelta di agire di fronte alle immagini del ragazzo morto dimostra come alcune persone alimentino ancora il clima di ostilità, anche dopo il tragico fatto. Un video mostra alcuni attivisti che, con mani decise, prendono di mira i cartelloni con il volto di Quentin, mentre altri li inneggiano alla sua morte.

C’è chi ancora continua a soffiare sul vento dell’odio politico in Francia, anche dopo l’omicidio di Quentin Deranque. D’altra parte si sa che gli antifascisti non sono ben noti per l’onesta intellettuale, ma dopo il fatto non hanno addirittura alcun remore nel giustificarne l’uccisione. Basti pensare al gesto compiuto da due militanti di estrema sinistra a Parigi che, filmati e pubblicati sulla pagina Instagram di Frontières, hanno iniziato a strappare i manifesti affissi sui muri dai giovani del Rassemblement national. Evidentemente, i due militanti antagonisti non hanno gradito le scritte impresse su carta, che recitavano “Giustizia per Quentin” e “L’estrema sinistra uccide”. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Omicidio Quentin, gli antifascisti continuano a inneggiare alla sua morte strappando i manifesti (video)

