Allegri squalificato per Torino-Milan | i numeri con Landucci sorridono

Torino-Milan di Serie A, Landucci sarà alla guida della squadra: Allegri non ci sarà in panchina per il rosso preso contro la Lazio. I numeri con il vice.

allegri squalificato per torino milan i numeri con landucci sorridono

© Pianetamilan.it - Allegri squalificato per Torino-Milan: i numeri con Landucci sorridono

