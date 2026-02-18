Verso l’azienda unica regionale di trasporto pubblico locale | Sistema sotto pressione sfida strategica

L’Emilia-Romagna sta spingendo verso la creazione di un’azienda unica di trasporto pubblico locale, perché il sistema attuale fatica a rispondere alle esigenze di mobilità. La pressione sulle reti e sui servizi cresce, rendendo urgente un nuovo modello che sfrutti le esperienze delle diverse realtà regionali. L’obiettivo è mettere al centro l’interesse delle persone, migliorando le corse e le condizioni di viaggio per tutti i cittadini.

Costruire un modello di azienda di trasporto pubblico capace di unire e valorizzare le esperienze maturate nei territori, mettendo al centro l'interesse generale, per offrire servizi migliori alle cittadine e ai cittadini dell'Emilia-Romagna. L'azienda unica è al tempo stesso una sfida e un'opportunità che dovrà poggiare su un piano industriale credibile e su regole di governance equilibrate e trasparenti. Su queste basi Regione ed Enti locali procederanno in un percorso condiviso di approfondimento con l'obiettivo di rafforzare il sistema di trasporto pubblico locale. Condivisa, inoltre, la necessità di avviare rapidamente la fase di approfondimento tecnico-giuridico-amministrativo affinché le scelte siano supportate da dati, scenari amministrativo-economico-finanziari solidi e da una visione di medio-lungo periodo.