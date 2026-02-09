Trasporto pubblico timori per il ruolo ' minoritario' di Modena nella futura azienda unica regionale

Il futuro del trasporto pubblico in Emilia-Romagna torna al centro di polemiche. Il sindaco di Modena ha espresso dubbi sul ruolo della sua città in una possibile azienda unica regionale. La questione divide gli amministratori e preoccupa chi utilizza i mezzi pubblici ogni giorno. Nei prossimi mesi, si aspetta una decisione che potrebbe cambiare il modo di muoversi in tutta la regione.

Per Trande (Avs Emilia-Romagna): "Non si costruiscono nuove entità, senza che ogni territorio conosca nel dettaglio il piano industriale". Paldino (Civici): "Servirà equilibrio tra i territori, ma evitiamo campanilismi" Quale futuro per il trasporto pubblico locale? E, soprattutto, si andrà verso una una holding a trazione Tper o si realizzerà un'azienda unica regionale? Il tema è tornato al centro del dibattito nei giorni scorsi, in particolare dopo le richieste (e perplessità) espresse dal sindaco di Modena, Massimo Mezzetti, sulla richiesta di maggiore chiarezza, in particolare sul peso dei singoli territori.

In Lombardia, nasce il Comitato regionale del trasporto pubblico, un passo importante per migliorare la gestione e l’efficienza del settore.

