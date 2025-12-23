Trasporto pubblico locale nuova gara verso la concessione

A Latina, il servizio di trasporto pubblico locale passerà da un appalto di servizi a una concessione. La decisione è stata approvata dal Consiglio comunale con una maggioranza di 19 voti, mentre 3 consiglieri si sono opposti. La delibera, che prende atto della relazione favorevole alla concessione, prevede che gli uffici comunali avviino le procedure necessarie per attuare il nuovo modello di gestione del servizio.

