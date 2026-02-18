Verso l’azienda unica di trasporto pubblico locale in Emilia Romagna | comincia l' iter

Da ferraratoday.it 18 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’Emilia-Romagna avvia l’iter per creare un’unica azienda di trasporto pubblico locale. La decisione nasce dalla volontà di integrare le reti esistenti e migliorare i servizi offerti ai cittadini. La nuova struttura punta a semplificare le tariffe e aumentare l’efficienza operativa. L’obiettivo è un sistema più coordinato che valorizzi le esperienze territoriali e risponda alle esigenze delle comunità locali. L’iter, che coinvolge le istituzioni regionali e le aziende del settore, si sviluppa in queste settimane. Il progetto prosegue con consultazioni e approfondimenti tecnici.

L'azienda unica è al tempo stesso una sfida e un'opportunità che dovrà poggiare su un piano industriale credibile e su regole di governance equilibrate e trasparenti. Su queste basi Regione ed Enti locali procederanno in un percorso condiviso di approfondimento con l'obiettivo di rafforzare il sistema di trasporto pubblico locale.

Verso l’azienda unica regionale di trasporto pubblico locale: "Sistema sotto pressione, sfida strategica"L’Emilia-Romagna sta spingendo verso la creazione di un’azienda unica di trasporto pubblico locale, perché il sistema attuale fatica a rispondere alle esigenze di mobilità.

Seta, la Regione conferma: «Si va verso un’azienda unica del trasporto locale»La Regione Emilia-Romagna ha annunciato che si sta lavorando per creare un’azienda unica del trasporto pubblico locale, a seguito delle difficoltà riscontrate nel coordinare diverse realtà regionali.

