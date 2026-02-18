Verso l’azienda unica di trasporto pubblico locale in Emilia Romagna | comincia l' iter

L’Emilia-Romagna avvia l’iter per creare un’unica azienda di trasporto pubblico locale. La decisione nasce dalla volontà di integrare le reti esistenti e migliorare i servizi offerti ai cittadini. La nuova struttura punta a semplificare le tariffe e aumentare l’efficienza operativa. L’obiettivo è un sistema più coordinato che valorizzi le esperienze territoriali e risponda alle esigenze delle comunità locali. L’iter, che coinvolge le istituzioni regionali e le aziende del settore, si sviluppa in queste settimane. Il progetto prosegue con consultazioni e approfondimenti tecnici.

L'azienda unica è al tempo stesso una sfida e un'opportunità che dovrà poggiare su un piano industriale credibile e su regole di governance equilibrate e trasparenti. Su queste basi Regione ed Enti locali procederanno in un percorso condiviso di approfondimento con l'obiettivo di rafforzare il sistema di trasporto pubblico locale.