Segui la diretta di Lazio-Fiorentina, terminata 1-1, con l'intervento decisivo di De Gea. All'86’, un calcio di rigore assegnato alla Lazio, dopo revisione al VAR, ha suscitato le proteste dei biancocelesti. Aggiorna la pagina per gli aggiornamenti in tempo reale e le analisi della partita.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA 86' CALCIO DI RIGORE PER LA LAZIO! Dopo revisione al VAR, Sozza concede il calcio di rigore scatenando le proteste della Lazio.84' Proteste della Fiorentina per una caduta in area di Gudmundsson, ma non pare esserci contatto con Gila. Check del VAR in corso. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

DIRETTA / Lazio-Fiorentina 1-1, miracolo di De Gea

