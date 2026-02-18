Verso il Museo del Futuro Partito il concorso d’idee Ecco come si può partecipare

Il concorso d’idee per il “Museo del Futuro” è stato avviato, dopo la nomina di monsignor Felice Accrocca come nuovo vescovo di Assisi-Nocera Umbra-Gualdo Tadino e Foligno, prevista per il 25 marzo. La diocesi ha aperto le iscrizioni per coinvolgere la comunità locale e stimolare proposte innovative. La partecipazione è aperta a tutti, con l’obiettivo di raccogliere idee che possano contribuire a definire il progetto del museo. La chiamata alle proposte si rivolge a professionisti, studenti e cittadini interessati a plasmare il futuro del patrimonio culturale della zona.

In attesa che monsignor Felice Accrocca, nominato vescovo di Assisi-Nocera Umbra-Gualdo Tadino e di Foligno, faccia il suo ingresso ufficiale nella diocesi di Assisi il 25 marzo, si guarda a iniziative in corso di realizzazione. Fra queste "Museo del Futuro, dalle radici di Assisi verso un orizzonte di pace, economia umana, innovazione e cura del Creato" la cui apertura è prevista per il 12 ottobre. Sono aperti i termini per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso di idee per la realizzazione del Museo. La partecipazione al bando è gratuita e la Fondazione Assisi Santuario della Spogliazione si impegna a stanziare 250mila euro per progettazione e realizzazione, mediante raccolta fondi da parte di benefattori.