Concorso al Comune di Napoli per 139 posti chi può partecipare e quando scade
Dopo l'anticipazione di NapoliToday degli scorsi giorni emergono i dettagli sul corso del Comune di Napoli per l'assunzione di 139 professionisti con contratti biennali (a tempo determinato) finanziati dal Fondo Povertà. Il piano nasce dalla carenza attuale di personale nei servizi dedicati alle. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
