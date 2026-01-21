Inps concorso per 248 assistenti diplomati | quando scade e chi può partecipare

L’Inps ha aperto un nuovo concorso pubblico volto all’assunzione di 248 assistenti diplomati. La procedura è rivolta a candidati in possesso di un diploma di istruzione secondaria e prevede una scadenza imminente per la presentazione delle domande. È importante consultare il bando ufficiale per conoscere i requisiti e le modalità di partecipazione, al fine di candidarsi entro i termini stabiliti.

L'Inps ha pubblicato un nuovo bando di concorso pubblico, con scadenza finalizzato all'assunzione di 248 unità di personale. Il termine ultimo per iscriversi è il 28 gennaio alle ore 23:59. La selezione, per titoli ed esami, prevede l'inserimento a tempo pieno e indeterminato nell'area degli assistenti dell'Istituto e rappresenta una buona opportunità per persone con diploma o laurea in ambito scientifico e tecnologico. Come sono distribuiti i posti disponibili. I 248 posti messi a concorso dall'Inps sono distribuiti tra la Direzione generale, le direzioni regionali e i coordinamenti metropolitani (dcm).

