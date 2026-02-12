Frode milionaria a Verona sequestrati oltre 1,1 milioni di euro | finanziamenti fantasma per clienti ignari

La Polizia ha sequestrato oltre 1,1 milioni di euro a Verona. L’indagine riguarda un titolare di concessionaria accusato di aver truffato decine di clienti con finanziamenti fantasma. Gli investigatori hanno scoperto un giro di denaro illecito, nascosto tra operazioni di autoriciclaggio. La Guardia di Finanza ha messo i sigilli ai soldi e sta cercando di fare luce su come siano stati ottenuti e nascosti. L’uomo è ora sotto indagine per frode milionaria e truffa ai danni di ignari clienti.

Un’indagine per truffa e autoriciclaggio condotta dalla Guardia di Finanza a Verona ha portato al sequestro di oltre 1,1 milioni di euro e all’esecuzione di misure cautelari nei confronti del titolare di una concessionaria dell’est veronese. L’operazione, coordinata dal Tribunale di Verona, ha permesso di smascherare un sofisticato sistema fraudolento ai danni di decine di persone. Le indagini e la scoperta del sistema fraudolento Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Guardia di Finanza, l’attività investigativa ha avuto origine da una complessa operazione di polizia giudiziaria svolta dal Comando Provinciale di Verona. 🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Frode milionaria a Verona, sequestrati oltre 1,1 milioni di euro: finanziamenti fantasma per clienti ignari Approfondimenti su Verona Frode Verona, finanziamenti “fantasma” a nome di clienti ignari: scoperta frode da oltre 1,1 milioni in una concessionaria dell’Est veronese Maxi frode fiscale: 42 indagati tra imprenditori e professionisti. Sequestrati oltre 14 milioni di euro La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. La Siritide - 11/02/2026 - Frode milionaria sui crediti d’imposta: indagate società con investimenti inesistenti anche in Basilicata x.com Scoperta una presunta frode milionaria sui crediti fiscali legati al bonus facciate: 19 persone indagate e beni sequestrati tra immobili, conti correnti e crediti d’imposta. L’indagine, coordinata dalla Procura di Venezia, ha interessato diverse regioni, con operazi - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.