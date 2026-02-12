Frode milionaria a Verona sequestrati oltre 1,1 milioni di euro | finanziamenti fantasma per clienti ignari

La Polizia ha sequestrato oltre 1,1 milioni di euro a Verona. L’indagine riguarda un titolare di concessionaria accusato di aver truffato decine di clienti con finanziamenti fantasma. Gli investigatori hanno scoperto un giro di denaro illecito, nascosto tra operazioni di autoriciclaggio. La Guardia di Finanza ha messo i sigilli ai soldi e sta cercando di fare luce su come siano stati ottenuti e nascosti. L’uomo è ora sotto indagine per frode milionaria e truffa ai danni di ignari clienti.

Un’indagine per truffa e autoriciclaggio condotta dalla Guardia di Finanza a Verona ha portato al sequestro di oltre 1,1 milioni di euro e all’esecuzione di misure cautelari nei confronti del titolare di una concessionaria dell’est veronese. L’operazione, coordinata dal Tribunale di Verona, ha permesso di smascherare un sofisticato sistema fraudolento ai danni di decine di persone. Le indagini e la scoperta del sistema fraudolento Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Guardia di Finanza, l’attività investigativa ha avuto origine da una complessa operazione di polizia giudiziaria svolta dal Comando Provinciale di Verona. 🔗 Leggi su Virgilio.it

