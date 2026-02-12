I Carabinieri di Perugia hanno scoperto un vero arsenale di armi bianche nascosto in una casa. Sono stati sequestrati oltre 240 coltelli, asce e katane. Un uomo è stato denunciato per detenzione illegale di armi. La scoperta si inserisce in un’operazione più vasta che ha coinvolto anche il contrasto a un giro di prostituzione e spaccio di droga.

Perugia, 12 febbraio 2026 - Custodivano in casa un vero arsenale di armi bianche, 240 pezzi tra coltelli, asce e katane, poi sequestrate dai Carabinieri di Perugia. L'operazione è scaturita da un'indagine in merito all'ipotesi di favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione, e spaccio di sostanze stupefacenti. Così è scattata la denuncia per una coppia ecuadoriana e un uomo italiano. Quest'ultimo, secondo quanto ricostruito dai militari, agiva presumibilmente come intermediario, informa la Procura, "occupandosi del trasporto dei clienti, delle prostitute e della droga su richiesta". Nel corso della perquisizione domiciliare, i carabinieri hanno rinvenuto e sequestrato 3 smartphone, un pc portatile, un tablet, varia documentazione a riscontro e oltre 240 armi bianche. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Giro di prostituzione, spaccio e detenzione di oltre 240 armi bianche: tre denunce

