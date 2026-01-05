Dopo oltre 20 anni di attesa, è stata inaugurata la nuova grande rotonda tra via Einaudi e via Wagner, che collega Seregno e Meda. La struttura, con un investimento di 355 mila euro, mira a migliorare la viabilità tra i due comuni, rispondendo a un progetto avviato nel 2003. L’opera rappresenta un passo importante per ottimizzare il flusso di traffico e rafforzare i collegamenti tra le due realtà.

Era stata programmata nel lontano 2003 e dopo un’attesa di oltre 20anni servirà ad unire Seregno a Meda in modo più fluido: la grande rotonda tra via Einaudi e via Wagner costata 355mila euro è stata finalmente aperta.I lavori erano partiti lo scorso 3 novembre 2025 e poco dopo dopo due messi. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

© Monzatoday.it - Dopo 20 anni di attesa arriva la maxi rotonda da 355mila euro che collega i due comuni

Leggi anche: Rotatoria non più provvisoria. Dopo vent’anni di attesa sarà sistemata con 355mila euro

Leggi anche: Fermato dopo due anni che guida senza revisione: maxi multa da 1900 euro

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Dopo 20 anni d’attesa, la salaria sarà di 4 corsie; L’autostrada arriva dopo 34 anni di attesa, ma Google Maps non è ancora pronto; Salaria, al via il primo cantiere dopo vent’anni di attesa; Bleach giunge a conclusione dopo 20 anni: il nuovo trailer anticipa l'epico finale dell'anime.

Fvm: “Dopo 10 anni di attesa siamo usciti dal coma ma la terapia riabilitativa sarà ancora difficile” - Dopo 10 anni di attesa siamo usciti dal coma ma la terapia riabilitativa sarà ancora difficile. quotidianosanita.it

«Dopo quattro anni in lista di attesa, arriva il preventivo» - Trovi tutti gli articoli salvati nella tua area personale nella sezione preferiti e sull'app Corriere News. corriere.it

Bleach, dopo più di 20 anni l’anime mostrerà finalmente il vero volto di Ichigo - Dopo oltre vent'anni di attesa, l'anime di Bleach si prepara a mostrare la forma definitiva di Ichigo Kurosaki. msn.com