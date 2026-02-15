Vergil Ortiz Jr bloccato corte | Golden Boy perde il pugile

Vergil Ortiz Jr. è rimasto bloccato in tribunale, a causa di un procedimento legale che impedisce alla sua agenzia di gestire i contratti. La causa è una disputa legale con un promotore, che ha portato alla sospensione delle negoziazioni per il suo prossimo match. Ortiz, che si preparava per un grande incontro, si trova ora in attesa di chiarimenti ufficiali.

Una recente decisione giudiziaria ha temporaneamente frenato i movimenti contrattuali di un pugile di alto profilo, incidendo sui piani relativi a un possibile incontro con un avversario di rilievo. L'ordinanza emessa in Nevada blocca Vergil Ortiz Jr. dal firmare contratti con promoter terzi finché la controversia contrattuale con Golden Boy Promotions resta irrisolta, imponendo una sospensione alle trattative e al trasferimento tra promotori. Un giudice federale del Nevada ha emesso una ordinanza restrittiva temporanea che impedisce a Ortiz di firmare con promoter terzi finché la disputa con Golden Boy Promotions resta aperta.