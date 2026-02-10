Ennis Ortiz spinto verso un accordo ad aprile

Ennis Ortiz si avvicina a un accordo e si prepara a incontrarsi ad aprile. I due pugili sono vicini a confermare il match, che molti aspettano da tempo. La disputa tra Jaron Ennis e Vergil Ortiz Jr. si avvicina e i fan sperano in un duello spettacolare. La data si avvicina e le trattative sembrano andare a buon fine.

La disputa tanto attesa tra Jaron Ennis e Vergil Ortiz Jr. ha cominciato a prendere forma quando le condizioni finanziarie si sono definitivamente chiarite. Dopo mesi di negoziazioni e schermaglie pubbliche, il quadro si è evoluto favorendo un accordo che potrebbe essere sancito a breve, confermando l'attrattiva di questa sfida per la categoria dei mediomassimi. Sono stati principalmente i fattori economici a determinare il cambio di rotta nei discorsi tra le parti. Fonti di settore, tra cui riconosciuti osservatori, indicano che DAZN ha mostrato scarso interesse nel finanziare incontri che non prevedessero una predilezione per uno dei due contendenti.

