Vergallo Aaroi-Emac | Cura del capitale umano al centro del Ssn

Vergallo, presidente di Aaroi-Emac, ha spiegato che la mancanza di medici anestesisti nel sistema sanitario nazionale deriva dalla scarsa attenzione alla formazione e alle risorse umane. In un momento di crescente domanda di servizi sanitari, la carenza di personale mette sotto pressione le strutture ospedaliere. Per affrontare questa crisi, è fondamentale coinvolgere tutte le parti interessate, comprese le istituzioni e le rappresentanze dei pazienti. La priorità resta quindi investire sulla crescita e la valorizzazione del personale sanitario.

Roma, 18 feb. (Adnkronos Salute) - "La cura del capitale umano è la nostra definizione per individuare le risorse di cui ha bisogno il sistema sanitario nazionale e si realizza, a nostro parere, attraverso l'individuazione e l'attuazione di strategie condivise, perché solo la condivisione tra le parti politiche, le parti sociali, le rappresentanze, i professionisti e, non da ultimo, le rappresentanze dei cittadini che hanno i bisogni di salute può essere l'unica strada attraverso la quale realizzare i nostri obiettivi". Così Alessandro Vergallo, presidente di Aaroi-Emac (Associazione anestesisti rianimatori ospedalieri italiani - Emergenza area critica), intervenendo oggi a Palazzo Wedekind a Roma al convegno 'Lavoro e capitale umano: le sfide per il futuro', organizzato dall'associazione.