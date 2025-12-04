Rimettiamo al centro il capitale umano e chi lo sostiene

Le vere “terre rare” del Made in Italy non sono nel sottosuolo: sono nei risparmi degli italiani. È questo patrimonio privato – unico in Europa per dimensioni e resilienza – che alimenta la forza del nostro sistema finanziario e, attraverso esso, la tenuta complessiva del Paese. Banche e assicurazioni non sono dunque un semplice ingranaggio dell’economia: ne rappresentano l’asse portante, il pilastro che sostiene conti pubblici, credito, investimenti e stabilità sociale. Da anni gli istituti italiani svolgono un ruolo decisivo nel reggere il debito pubblico e nel mantenere una domanda interna di titoli di Stato che, per volumi, ha pochi paragoni al mondo. 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Rimettiamo al centro il capitale umano (e chi lo sostiene)

