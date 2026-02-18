Vento intenso in arrivo l' allerta comunicata via telefono | Prestare massima attenzione nelle zone alberate

Un forte vento sta per colpire la regione, a causa di una perturbazione in arrivo. Le autorità hanno diffuso un allarme tramite messaggi telefonici, ricordando di chiudere tende, gazebo e di evitare zone alberate. Le raffiche previste possono superare i 70 kmh e rappresentano un pericolo per chi si trova all’aperto. Le squadre di emergenza sono pronte a intervenire in caso di danni. La popolazione è invitata a mantenere alta attenzione e a seguire le indicazioni delle autorità.

Un invito "a chiudere le tende solari, riporre i gazebo e prestare comunque la massima attenzione specie in prossimità delle zone alberate". E' stata comunicata anche via telefono, a coloro che sono iscritti al servizio "Alert System" dell'Unione dei Comuni della Romagna Forlivese, l'allerta meteo arancione della Protezione civile per forte vento diramata per la giornata di giovedì. Per essere raggiunto dai messaggi del servizio Alert System sul cellulare o su altri numeri di rete fissa non presenti nell'elenco telefonico, è possibile iscriversi gratuitamente compilando l'apposito modulo di registrazione Alert System.