Il primo sintomo del meningioma | a cosa prestare massima attenzione
Il meningioma è un tumore che nasce dalle meningi, cioè le membrane che avvolgono e proteggono il cervello e il midollo spinale. Nella maggior parte dei casi cresce lentamente ed è benigno, ma può comunque esercitare una pressione sulle strutture vicine e provocare sintomi anche importanti. Proprio per questa crescita spesso graduale, molte persone non si accorgono della sua presenza fino a quando non compare un disturbo persistente che attira l’attenzione. Uno dei primi segnali che può indicare la presenza di un meningioma è la cefalea, un mal di testa che tende a ripresentarsi con una certa regolarità o a cambiare caratteristiche rispetto al solito. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
