Il primo sintomo del meningioma | a cosa prestare massima attenzione

Caffeinamagazine.it | 5 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il meningioma è un tumore che nasce dalle meningi, cioè le membrane che avvolgono e proteggono il cervello e il midollo spinale. Nella maggior parte dei casi cresce lentamente ed è benigno, ma può comunque esercitare una pressione sulle strutture vicine e provocare sintomi anche importanti. Proprio per questa crescita spesso graduale, molte persone non si accorgono della sua presenza fino a quando non compare un disturbo persistente che attira l’attenzione. Uno dei primi segnali che può indicare la presenza di un meningioma è la cefalea, un mal di testa che tende a ripresentarsi con una certa regolarità o a cambiare caratteristiche rispetto al solito. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

primo sintomo meningioma cosaSandro Giacobbe morto, la malattia: il tumore alla prostata e il meningioma. «Chiuso in casa per non farmi vedere» - Il cantautore Sandro Giacobbe è morto oggi all'età 75 anni oggi nella sua casa di Cogorno (Genova) per le complicazioni di un tumore che lo affliggeva da dieci anni. Secondo msn.com

Cerca Video su questo argomento: Primo Sintomo Meningioma Cosa