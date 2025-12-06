il primo sintomo del meningioma a cosa prestare la massima attenzione

Il meningioma è uno dei tumori cerebrali più comuni e, nonostante nella maggior parte dei casi sia benigno, può provocare sintomi significativi man mano che cresce. Il primo segnale da riconoscere è spesso subdolo e facilmente confondibile con disturbi comuni, motivo per cui è fondamentale prestare attenzione e comprendere a cosa non bisognerebbe mai sottovalutare. Leggi anche: Oltre 1000 casi in 24 ore: epidemia in crescita e situazione fuori controllo Cefalea: il primo segnale da non signorare. Il meningioma è una neoplasia che origina dalle meningi, le membrane che rivestono cervello e midollo spinale. 🔗 Leggi su Tvzap.it

