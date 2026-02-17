Il Vaticano si chiama fuori dal Board of Peace Parolin | Perplessi sulla scelta dell’Italia Scontro in Parlamento

Il Vaticano ha deciso di non partecipare al ‘Board of Peace’ per Gaza, a causa delle divergenze con la posizione italiana. Parolin ha dichiarato di essere perplesso sulla decisione del governo di sedersi al tavolo degli USA come osservatore, anche se ufficialmente non entra nel comitato. La scelta arriva a pochi giorni dalla prima riunione a Washington, mentre in Parlamento si registra un acceso dibattito sulla presenza italiana in questa iniziativa internazionale.

Roma, 17 febbraio 2026 – La Santa Sede si tira fuori dal ' Board of peace ' per Gaza a due giorni dalla prima riunione a Washington, e prende le distanze dalla scelta del governo italiano di sedere al tavolo guidato dagli Usa, anche se come "osservatore". " Il Vaticano non parteciperà – ha fatto sapere il segretario di stato cardinale Pietro Parolin, lasciando palazzo Borromeo dopo il bilaterale con l'Italia con il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e la premier Giorgia Meloni – Abbiamo preso nota che l'Italia parteciperà come osservatore, evidentemente ci sono punti che lasciano perplessi, punti critici che avrebbero bisogno di trovare delle spiegazioni.

