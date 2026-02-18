Il rifiuto del Vaticano di partecipare al Board of Peace, creato dagli Stati Uniti per stabilizzare Gaza, ha provocato reazioni contrastanti. Tajani rappresenterà l’Italia nel nuovo organismo, che mira a offrire un’alternativa all’Onu. Gli Usa esprimono dispiacere per l’assenza del Vaticano, mentre l’Italia si prepara a dare il suo contributo. La decisione di coinvolgere altri paesi punta a rafforzare le iniziative di pace nella regione. La presenza italiana nel comitato sarà decisiva per le prossime mosse.

Roma – La partecipazione italiana al Board of Peace, l’organismo promosso dalla presidenza statunitense per la stabilizzazione della Striscia di Gaza e la gestione dei conflitti regionali, entra nella sua fase operativa. Dopo il via libera parlamentare di martedì sera, il ministro degli Esteri Antonio Tajani è partito per Washington, dove il 19 febbraio prenderà parte alla seduta inaugurale presso il Donald J. Trump Institute of Peace, prevista per le 16 ora italiana. Non ci sarà il Vaticano, come preannunciato dal cardinale Parolin l’altro giorno, un’assenza che ha trovato una forte replica degli Usa: «Molto spiacevole il no del Vaticano al Board». 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Board of Peace per Gaza, nasce l’alternativa all’Onu: Tajani per l’Italia, gli Usa “dispiaciuti” per il no del Vaticano

Tajani: «Board of Peace, l'Italia alla prima riunione. Nessuna alternativa credibile al piano di pace Usa». Il Pd: modello colonialeIl vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, ha annunciato che l’Italia parteciperà per la prima volta al Board of Peace, un organismo promosso dall’amministrazione Trump.

Nasce il Board of Peace per Gaza. L’Onu privata con 20 amici di TrumpÈ stato firmato a Davos lo statuto del Board of Peace, un organismo dedicato alla promozione della pace e alla ricostruzione di Gaza.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.