Vasto Marina brillamento di un ordigno bellico | chiusa la spiaggia davanti al Lido Fernando

Vasto Marina è stata teatro di un brillamento di un ordigno bellico, che ha portato alla chiusura temporanea della spiaggia di fronte al Lido Fernando. La decisione è stata presa dopo che le autorità hanno individuato l’oggetto durante lavori di scavo sul lungomare. Sul posto sono intervenuti gli artificieri, che hanno assicurato la messa in sicurezza dell’area.

Nel tratto coinvolto è vietata anche la balneazione, oltre all’accesso alla spiaggia, per consentire lo svolgimento in sicurezza delle operazioni da parte degli artificieri e delle autorità competenti Brillamento di un ordigno bellico a Vasto Marina. Oggi 18 febbraio 2026 il sindaco di Vasto, Francesco Menna, ha firmato un’ordinanza con cui dispone l’immediata interdizione del tratto di spiaggia antistante il Lido Fernando. Il provvedimento resterà in vigore fino al termine delle operazioni di brillamento dell’ordigno rinvenuto sull’arenile e alla successiva bonifica dell’area interessata. Nel tratto coinvolto è vietata anche la balneazione, oltre all’accesso alla spiaggia, per consentire lo svolgimento in sicurezza delle operazioni da parte degli artificieri e delle autorità competenti.🔗 Leggi su Chietitoday.it Leggi anche: San Vincenzo, ritrovato presunto ordigno bellico: chiusa via della Principessa Leggi anche: Ordigno bellico al cantiere del Teatro, approvati Piani di Evacuazione Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Ordigni bellici in mare a Vasto, oggi ricerca e brillamentoOperazioni di ricerca, rimozione ed eventuale brillamento di ordigni bellici sul fondale del costone di Punta Penna a Vasto (Chieti) cominceranno oggi alle ore 15 e fino al termine delle attività ... ansa.it Coliformi oltre limiti, no consumo acqua in area di Vasto MarinaIl divieto temporaneo di consumo umano dell'acqua a Vasto Marina è stato disposto a seguito di un'analisi dell'Arpa Abruzzo, Agenzia regionale per la protezione ambientale, che ha rilevato la presenza ... ansa.it Ha ricoperto l’incarico di superiore della comunità di Santa Maria di Stella Maris a Vasto Marina ed è stato cappellano dell’Istituto San Francesco facebook