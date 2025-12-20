San Vincenzo ritrovato presunto ordigno bellico | chiusa via della Principessa
Via della Principessa è stata chiusa al traffico a causa del rinvenimento di un presunto ordigno bellico, in località la Torraccia, durente i lavori di Terna per la realizzazione dell’elettrodotto marino. Il sindaco di San Vincenzo, Paolo Riccucci, ha firmato l'ordinanza che vieta il transito. 🔗 Leggi su Livornotoday.it
