San Vincenzo ritrovato presunto ordigno bellico | chiusa via della Principessa

20 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Via della Principessa è stata chiusa al traffico a causa del rinvenimento di un presunto ordigno bellico, in località la Torraccia, durente i lavori di Terna per la realizzazione dell’elettrodotto marino. Il sindaco di San Vincenzo, Paolo Riccucci, ha firmato l'ordinanza che vieta il transito. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

