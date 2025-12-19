Ordigno bellico al cantiere del Teatro approvati Piani di Evacuazione

Il cantiere del Teatro Ferruccio in Piazza G. si prepara a una importante operazione di sicurezza. Domenica 18 gennaio 2026 è stata pianificata la rimozione del secondo ordigno bellico rinvenuto nel sito. Sono stati approvati i Piani di Evacuazione per garantire la massima tutela di tutti. Un intervento fondamentale per la sicurezza e il futuro del teatro, che permetterà di proseguire con i lavori in totale tranquillità.

Domenica 18 gennaio 2026 è la data in cui è stata programmata la rimozione del secondo ordigno bellico rinvenuto nel cantiere del Teatro il Ferruccio in Piazza G. Guerra a Empoli.L'operazione, a causa del maltempo o di gravi motivi concomitanti, potrebbe essere riprogrammata in data successiva. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it Leggi anche: Empoli, spunta un altro ordigno bellico nel cantiere del Teatro Il Ferruccio Leggi anche: Secondo ordigno bellico, nuova evacuazione della popolazione La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Consiglio comunale di Empoli, prossima seduta lunedì 22 dicembre 2025 / Comunicati / Novità / Homepage; Empoli, dopo 20 anni di abbandono Urp di prossimità e prestito bibliotecario all'EcoPark di Ponte a Elsa; Milazzo, ritrovata bomba della Seconda Guerra Mondiale durante lavori in cantiere. Consiglio comunale Empoli: in odg dimissioni di Campinoti, bomba al cantiere teatro, Keu, Multiutility, cittadinanza a Albanese, interventi su scuole - Il Consiglio comunale di Empoli si riunirà lunedì 22 dicembre 2025, alle 9 con eventuale prosecuzione alle 21, nella sala al primo piano del Palazzo ... gonews.it

Ordigno bellico, Empoli è off-limits. Oggi cinquemila evacuati per la maxi bomba - Tutto il peso della Seconda guerra mondiale con la sua portata distruttiva ma anche con la memoria della lotta per la Liberazione torna, ... lanazione.it

Ordigno bellico da rimuovere in centro a Empoli, parte la campagna informativa per i 5mila da evacuare - Empoli, 14 agosto 2025 – È iniziata la consegna dei volantini ufficiali con le istruzioni da seguire nella mattina dell’evacuazione legata alla rimozione dell’ordigno bellico rinvenuto nel cantiere ... lanazione.it

#FL1 #Orte #Roma #FiumicinoAeroporto #21Dicembre per rimozione ordigno bellico dalle 8:00 alle 9:00 sospesa fermata #MonterotondoMentana dalle 9:00 alle 14:30 circolazione sospesa tra #FaraSabina e #RomaTiburtina attivi bus sostitutivi - facebook.com facebook

#FL1 #Orte #Roma #FiumicinoAeroporto #21Dicembre per rimozione ordigno bellico dalle 8:00 alle 9:00 sospesa fermata #MonterotondoMentana dalle 9:00 alle 14:30 circolazione sospesa tra #FaraSabina e #RomaTiburtina attivi bus sostitutivi x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.