Stop alla plastica monouso | Rimini guida l’alleanza dei Comuni del mare

Rimini ha deciso di eliminare la plastica monouso, un passo che ha portato l’alleanza tra vari Comuni italiani con il fine di ridurre l’inquinamento marino. Questa iniziativa nasce dalla crescente preoccupazione per l’inquinamento causato dai rifiuti di plastica abbandonati sulle spiagge e nel mare. I sindaci dei territori coinvolti si impegnano a promuovere alternative ecocompatibili e a sensibilizzare i cittadini sulla riduzione dell’uso di oggetti usa e getta. La collaborazione tra le amministrazioni si rafforza con eventi e campagne di sensibilizzazione nelle zone costiere.

Dal Fuorisalone 2025 nasce una rete tra amministrazioni e associazioni per promuovere riuso e riduzione del monouso, con iniziative nelle spiagge, negli studi medici e nei media per una scelta consapevole Il progetto è frutto del confronto maturato durante Fuorisalone 2025, l'evento dedicato al mare che l'associazionismo ecologico ogni anno organizza a Rimini anticipando il Salone Ecomondo. Dai moniti e dagli approfondimenti sui danni creati dalle microplastiche giunti da ogni parte d'Italia è emersa con forza l'urgenza di un'azione coordinata e concreta da parte delle comunità di mare italiane per contrastare l'inquinamento da plastiche e i suoi impatti economici, ambientali e sanitari.