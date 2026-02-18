Varesotto | MoveOn la ciclopedonale riqualifica la Valmorea e rilancia il turismo lento tra Malnate e Gurone

La ciclovia MoveOn ha aperto i battenti nel Varesotto, collegando i Mulini di Gurone alla Folla di Malnate. La realizzazione di questa pista ha trasformato la Valmorea, creando un percorso più sicuro e accessibile per ciclisti e pedoni. Con questa infrastruttura, si punta a promuovere il turismo lento e a valorizzare le bellezze naturali della zona, attirando visitatori interessati a scoprire il territorio a ritmo slow.

Malnate: Inaugurata la Ciclopedonale MoveOn, un Nuovo Anello per il Turismo Lento nel Varesotto. Una nuova ciclovia collega i Mulini di Gurone alla Folla di Malnate, aprendo nuove prospettive per il turismo sostenibile e la mobilità dolce nel Varesotto. L'inaugurazione, avvenuta a dicembre 2025, rappresenta un passo avanti nel progetto di connessione tra il Gaggiolo e Castellanza, valorizzando le valli del Lanza e dell'Olona. L'iniziativa mira a riqualificare un tratto della vecchia Ferrovia della Valmorea, trasformandolo in un percorso accessibile a tutti. Un Percorso nella Storia: Recupero e Riqualificazione della Valmorea. Sulla nuova ciclopedonale dai Mulini di Gurone alla Folla di MalnateUna camminata sulla tratta inaugurata nel dicembre 2025 che da una parte di connette con la Valle del Lanza per arrivare al confine con la Svizzera, dall'altra passa dal Ponte di Vedano per legarsi al ... varesenews.it Varesefocus. Aperto il nuovo tratto della ciclopedonale che collega la Liuc alla Valle Olona.